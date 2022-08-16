Трихолог Галлямова рассказала, как часто следует мыть голову

Профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования, трихолог Юлия Галлямова в беседе с ИА Nation News объяснила, как часто нужно мыть голову, чтобы не навредить волосам.

По словам эксперта, мыть голову следует по степени ее загрязнения.

«Мытье головы не носит никакого лечебного эффекта, а также не наносит никакого вреда. Мытье головы относится к гигиеническим процедурам, соответственно мы говорим о том, что волосы мы моем по мере загрязнения», — добавила специалист.

Галлямова отметила, что у каждого человека кожное сало (себум) вырабатывается очень индивидуально, поэтому и мытье головы для каждого индивидуально.

«Поскольку выработка кожного сала у нас нестабильна, зависит от физиологии, а также внешних причин, соответственно, у одного и того же индивидуума мытье головы может быть различным. Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову нет. И тот миф, что голову стоит мыть реже — это просто миф», — резюмировала Галлямова.

Ранее эксперт по волосам Сол Мескин заявил, что во время мытья головы шампуни смывают весь себум, в итоге превращая волосы в сухие и безжизненные.