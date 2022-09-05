Общество 05 сентября 2022, 11:59 Поделиться Telegram

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Viber Трихолог Галлямова рассказала, что в бороде размножаются бактерии

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Трихолог Юлия Галлямова, рассказала, что носить бороду вредно, так как она копит бактерии. Об этом сообщило Ura.ru.

Она отметила, что изначально борода действительно защищала древних людей от воздействия окружающей среды. Но сейчас экология поменялась.

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«Сейчас это некоторая сетка, которая ловит на себя различные бактерии и вирусы, на которой оседает не только грязь, но и частицы пластика, тяжелые металлы», — пояснила врач.

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Галлямова заключила, что борода вредит коже, но мужчинам, у которых возникает раздражение от бритья, носить ее можно. В остальных случаях это нежелательно.

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