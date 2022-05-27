Трихолог Галлямова объяснила, можно ли избежать облысения в раннем возрасте

Доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова заявила, что полностью предотвратить облысение невозможно, однако человек, имеющий такую проблему, может замедлить ее. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Для решения проблемы облысения необходимо большое желание, деньги и хорошие специалисты.

«Предотвратить облысение невозможно, так как это наследственная особенность, которая передается генетически. Однако можно оттянуть неизбежное, если у вас есть сильное желание, деньги и возможность уделять много времени уходу за волосами. В этом случае можно говорить о возможном увеличении густоты волосяного покрова, но тут я хочу отдельно отметить, что вернуть волосам первоначальный вид, как в 18 уже невозможно», — сказала трихолог.

Самый лучший вариант при облысении не лечение, а пересадка волос, резюмировала специалист.