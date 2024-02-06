Общество 06 февраля 2024, 17:31 Трихолог Егорова посоветовала не ходить с мокрым полотенцем на голове больше пяти минут

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Трихолог Татьяна Егорова перечислила опасные привычки после мытья волос. Слова эксперта передал «ФедералПресс».

Врач посоветовала не ходить с полотенцем на голове больше пяти минут.

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«Иначе происходит паровая баня. Корни волос прилегают близко к коже, усиливаются выделения из сальных желез, от этого волосы больше загрязняются», — пояснила специалист.

Она также отметила, что нельзя ложиться в постель с мокрыми волосами. Влага способствует распространению пылевых клещей, которые вызывают аллергию.