Трибьют-альбом Анны Ахматовой получил статус платинового

Трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвященный поэтессе Анне Ахматовой, с момента запуска 5 марта 2021 года собрал 40 миллионов прослушиваний и получил статус платинового. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В записи пластики на стихотворения Ахматовой приняли участие популярные артистки отечественной эстрады: Женя Любич, Тося Чайкина, Лолита, Елена Темникова, Полина Гагарина, Эрика Лундомонен, IOWA и другие.

«Мы рады, что наша культурная инициатива получила отклик у слушателя, а заложенный нами месседж дошел до десятков миллионов адресатов. Ведь главный смысл — сделать так, чтобы женщин больше слушали и, главное, слышали», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Название альбом получил с отсылкой к произведению «Многим», написанному Ахматовой в 1922 году.

Ранее комик Ефим Шифрин процитировал стихи Ахматовой, высказавшись про регулярно комментирующих новости о происходящих в мире событиях коллегах, написало РИА ФАН.