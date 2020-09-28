Три жителя Ставрополья погибли в аварии с загоревшейся иномаркой

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 233 километре федеральной трассы «Кавказ». Водитель BMW выехал за пределы проезжей части, после чего врезался в столб. Далее автомобиль съехал в кювет и загорелся, пишет сайт «Русская планета».

В результате произошедшего на месте погиб один человек, еще двое скончались в медицинском учреждении.