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    28 сентября 2020, 12:36

    Три жителя Ставрополья погибли в аварии с загоревшейся иномаркой

    Полина Петрова

    Три человека погибли и один получил травмы в аварии с загоревшейся иномаркой в городе Невинномысск Ставропольского края, информирует «Интерфакс».
    Три жителя Ставрополья погибли в аварии с загоревшейся иномаркой

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на 233 километре федеральной трассы «Кавказ». Водитель BMW выехал за пределы проезжей части, после чего врезался в столб. Далее автомобиль съехал в кювет и загорелся, пишет сайт «Русская планета».

    В результате произошедшего на месте погиб один человек, еще двое скончались в медицинском учреждении.

    Новости SMI.FM