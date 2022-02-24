Три жителя ЯНАО с инвалидностью получили средства на реабилитацию

Трое жителей Ямала с инвалидностью получили сертификаты на покупку оборудования для реабилитации. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

По новой региональной программе выдачу сертификатов ускорили, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли быстрее приобрести все необходимое. Для получения средств необходимо подать заявку в МФЦ с рекомендациями от врачей. Директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова рассказала, как происходит получение оборудования.

«Либо он сам покупает, и ему потом возвращают деньги, либо он предоставляет договор с поставщиком, и ему по данному сертификату осуществляется перечисление», — пояснила она.