Три жителя Челябинска заразились коронавирусом

В Челябинской области выявили еще трех заразивших коронавирусом. Результаты анализов пока не подтвердили в «Векторе», но людей уже госпитализировали в инфекционное отделение.

Россиян наблюдают медики клинической больницы Челябинска, уточнил «Интерфакс». Заместитель губернатора региона Ирина Гехт заметила, что заболевшие вернулись из Италии.

«В ближайшее время ждем подтверждение из диагноза из Новосибирска. Все они госпитализированы в боксы в инфекционное отделение», — уточнила она.

Все люди, которые контактировали с зараженными, предупреждены. Они ушли на самоизоляцию. В понедельник медики должны взять у них анализы на COVID-19, сообщило РИА «Новости».

Первым заразившимся в Челябинской области оказался житель Миасса. Молодой человек приехал из Испании. Его протестировали сразу после возвращения на родину и изолировали. Болезнь у россиянина протекает легко.

«Сегодня никаких угроз для его жизни нет», — добавила Гехт.

Замглавы региона добавила, что контакты молодого человека тоже установлены. Часть из них на самоизоляции, еще одного пациента отправили в больницу — чтобы взять анализы.

По состоянию на 22 марта в России выявили 367 зараженных коронавирусом. В Москве от COVID-19 вылечили 16-летнюю школьницу. Всего в столице уже девять выздоровевших пациентов.