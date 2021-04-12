Вице-мэр Ефимов: три земельных участка Москвы сдадут в аренду малому бизнесу

Бизнесмены смогут арендовать три земельных участка Москвы, которые выставят на торги во втором квартале 2021 года. Это площади для коммерческого применения, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Торги проведут для самозанятых жителей, малого и среднего бизнеса. Такие в Москве организовывают с прошлого года. Но именно в 2021-м присоединиться смогут и индивидуальные предприниматели.

На торги выставят три участка общей площадью 0,41 гектара. В прошлом году бизнесмены арендовали семь земель, добавил Ефимов.

Еще три мы предложим потенциальным инвесторам во втором квартале 2021 года. Они расположены в Южном, Западном и Юго-Восточном административных округах. На этих участках появятся спортивный комплекс, автозаправка и объект торговли Владимир Ефимов.

По его словам, за 2,5 года арендаторам предстоит возвести объекты, а после оформления на них имущественных прав появится возможность выкупить земельные участки.

На трех участках, которые выставят на торгах, появится 3,1 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.

«Фиксированной начальной цены годовой арендной платы, как в случае с помещениями для малого и среднего бизнеса, на земельных торгах нет. Она исчисляется из кадастровой стоимости и площади участка, а также функционального назначения планируемого объекта», — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в среднем по результатам торгов стартовая стоимость годовой арендной платы возрастает более чем в четыре раза. Это говорит о заинтересованности инвесторов в предложенных городом лотах.

На земельных торгах в этом году столица уже сдала в аренду семь участков под коммерческое строительство, добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Сейчас завершается прием заявок на еще один объект в аренду для субъектов МСП на юге столицы: участок площадью 0,10 гектара под возведение спорткомплекса сдается с начальной ценой 680,3 тысячи рублей в год», — сказал он.

Ознакомиться с лотовой документацией и подробными характеристиками объектов можно будет на инвестиционном портале города Москвы, в разделе «Имущество от города».