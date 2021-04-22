Три уникальные вспышки произошли на Солнце

Утром 22 апреля на Солнце произошли три слабые вспышки класса С. Об этом сообщили на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

«На Солнце произошли три вспышки класса С и выше», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что вспышки произошли одна за другой с коротким временным интервалом — в 07:10, 08:00 и 08:50. Каждая солнечная вспышка классифицируется в зависимости от мощности. Для этого используют баллы — A, B, C, M и X.

Во время вспышек выбрасываются облака плазмы, которые приводят к магнитным бурям на Земле. Заведующий лабораторией Сергей Кузин рассказал РИА «Новости», что они происходят через два-три дня после вспышки.

Он подчеркнул, что явление, которое произошло сегодня утром, можно назвать уникальным, потому что оно непривычно для глубокого минимума солнечной активности, который сейчас наблюдается. Кузин уточнил, что в период солнечной активности такие вспышки случаются через день.

Слабые магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем. Кроме того, они способны повлиять на пути миграций птиц и животных. Если буря будет более сильной, она вызовет нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем и сбои напряжения в промышленных сетях.