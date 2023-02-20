Общество 20 февраля 2023, 18:52 Три уголовных дела завели на пьяного водителя в ХМАО

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В Нижневартовске водитель в нетрезвом состоянии стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Об этом сообщил сайт «Ugra-news».

Госавтоинспекторы остановили автомобиль с целью проверки документов. За рулем машины находился водитель в нетрезвом состоянии. Он оказал сопротивление правоохранителям, использовал нецензурную брань и ударил одного из сотрудников.

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По данным Nation News, водителя задержали и возбудили в его отношении три уголовных дела.

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