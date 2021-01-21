Три удмуртских ковид-центра вернутся к прежнему режиму работы

По данным издания, речь идет о Воткинской районной больнице, Сарапульской городской больнице и Городской клинической больнице № 8 Ижевска. Отмечается, что медучреждения возобновят прием пациентов неинфекционного профиля.

«До конца января часть пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящие там лечение, будут долечены и выписаны, остальные — переведены в другие ковид-центры», — добавили в ведомстве.