Три ученика пострадали при обрушении потолка в школе Армавира

Три ученика получили ушибы из-за обрушения потолка в школе № 2 Армавира. Часть штукатурки осыпалась на детей во время урока, сообщили на сайте местной администрации.

«Происшествие произошло во время урока: осыпалось около 10 квадратных метров потолочного покрытия. Трое учащихся при этом получили ушибы», — сказано в сообщении.

На место оперативно прибыла скорая помощь: врачи осмотрели детей и не выявили у них серьезных травм. В сообщении администрации уточнили, что учебное заведение построили еще в 1954 году. Ее ввели в эксплуатацию на следующий год, сейчас здание, по оценкам экспертов, находится в нормальном состоянии. В 2018 году там отремонтировали кровлю, о работах внутри школы информации нет.

По какой причине обрушилась штукатурка пока не ясно, выяснением займутся специалисты. Власти города уже приняли решение проверить техническое состояние всех школ аналогичного периода постройки.

16 апреля в деревне Воробьева Гора Советского района в Кировской области полностью сгорело деревянное здание школы. Пожар начался вечером, когда внутри не было учащихся. В результате никто не пострадал.