Три сотрудника салонов связи получили награду за защиту пенсионеров от мошенников во Владимире

Трое сотрудников салонов сотовой связи помогли пенсионерам сберечь деньги от мошенников во Владимире. За это их наградили памятными подарками. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УМВД по региону.

Известно, пенсионеры обращались к ним, чтобы перевести крупные суммы денег на сомнительные счета. Специалисты выясняли у них подробности и вызывали полицию, поняв, что их клиентов пытаются обмануть. В итоге все трое пенсионеров смогли сохранить свои деньги.