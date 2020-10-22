Три скамейки за 3 млн рублей закупили в Ивановской области

Три дизайнерские скамейки за 3,3 миллиона рублей поставили в Кинешме Ивановской области. В стоимость также входит и установка 15 металлических урн.

Как сообщил портал «Кинешемец.ru», скамейки под названием «Аксонометрия» сделаны из клееной доски лиственницы второго класса. Каждая весом 720 килограммов. Их обработали антипожарными реагентами и специальными средствами для сопротивления воздействию окружающей среды.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

По данным портала госзакупок, скамьи должны были обойтись городу в 111,2 тысячи рублей вместе с установкой, цена за мусорки должна была составить 23,7 тысячи рублей.

«Царьград» напомнил, что проект реконструкции площади Революции в Кинешме оказался одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

Город на эти цели получил 85 миллионов рублей из федерального бюджета. Плюс 50 миллионов выделила областная казна по программе «Формирование комфортной городской среды».