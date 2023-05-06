06 мая 2023, 04:44
Три села в Горном районе Якутии оказались под угрозой частичного затопления
Оперштаб Якутии: три села в Горном районе оказались под угрозой частичного затопления
В Горном районе Якутии объявили режим повышенной готовности из-за угрозы затопления. В опасной зоне оказались три села. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб региона.
«Из-за повышения уровней воды на малых реках Хаар Балаган, Дьуктуенэ и Чакыя под угрозой частичного затопления в Горном районе находятся села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас», — доложили в оперштабе.
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Согласно докладу, в Ерте в зону подтопления попадают 11 домов, квартальная котельная и спортзал. Сейчас вода частично стоит во дворе спортзала. В Бясь-Кюеле может затопить 18 домов, школу, музей, библиотеку и почту. В Магарасе в опасности оказались девять домов и подстанция.
Оперштаб сообщил, что мониторинг ведется в селе Бердигестях, где под угрозой затопления могут оказаться жилые дома и социальные объекты.
На данный момент затопленных объектов нет, уровни воды везде ниже критических отметок, заявили в оперштабе.
Якутия
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