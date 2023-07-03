Общество 03 июля 2023, 15:44 Три щита одновременно задействуют при строительстве метро в Нижнем Новгороде

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Для строительства новой ветки метрополитена в Нижнем Новгороде собираются запустить сразу три щита, которые прокладывают тоннели. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на местные СМИ.

Уже через год все три щита должны будут проделать путь до площади Свободы.

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«С Сенной до Горького — длинный перегон, а с Горького до Свободы — более короткий. Получается, что два щита с Сенной будут идти чуть дольше», — рассказал гендиректор ГУ по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода Андрей Левдиков.

В настоящее время ведется уборка грунта и делают распорки. Примерно через полтора месяца эти работы закончат и приступят к сборке щитов на площадке.

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