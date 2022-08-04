Три региона на Дальнем Востоке получат более 515 млн рублей допфинансирования

Правительство России выделит более 515 миллионов рублей на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дополнительную поддержку получат Забайкальский, Камчатский и Приморский края. Финансирование поможет в активной реализации проектов, которые были запущены в регионах.

«Это позволит своевременно завершить работы на целом ряде объектов, включая строительство автомобильных дорог, обустройство локальных очистных сооружений, присоединение к электросетям, создание спортивно-оздоровительный комплекса», — перечислил Мишустин.

Он подчеркнул, что такие меры являются частью работы по социальному развитию центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал развитие потенциала Дальнего Востока одной из главных общенациональных задач, сообщал RT.

В июле развитие ДФО обсудили члены мастерской управления «Сенеж» на стратегической сессии форума «Территория смыслов» в Солнечногорске. Участники выразили уверенность, что Дальний Восток в будущем сможет претендовать на статус российской Силиконовой долины.