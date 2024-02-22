Общество 22 февраля 2024, 18:44 Три премьеры покажут на Дягилевском фестивале Теодора Курентзиса в Перми

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Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса состоится этим летом в Перми. В его рамках покажут сразу три премьеры, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Отмечается, что зрители впервые увидят оперы Passion Паскаля Дюсапена, «Похождения повесы» Стравинского и «Волшебная флейта» Моцарта.

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Как сообщил RT, также в рамках фестиваля пройдут симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и экспериментальные перформансы.