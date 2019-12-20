Три полосы МКАД перекрыты из-за аварии грузовиков

На 14-м километре МКАД, на внутренней стороне, столкнулись две грузовые машины. Движение затруднено по трем полосам, сообщили «360» в Госавтоинспекции Москвы.

По данным «360», водителя одного грузовика зажало в салоне.

Другие подробности пока неизвестны.

Накануне в Алейском районе Алтайского края произошла крупная авария. Вечером на трассе столкнулись Toyota Corolla Fielder и полицейский ВАЗ 21074. Toyota выехала на встречную полосу для обгона, где и врезалась в полицейскую «семерку».

В результате ДТП погибли пять человек — четверо полицейских и пассажир Toyota Corolla. Одну сотрудницу полиции госпитализировали. В больницу также попали водитель и второй пассажир Toyota Corolla.