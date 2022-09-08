Три поликлиники заработали в разных округах Москвы после реконструкции | 360°

Общество 08 сентября 2022, 16:43 Поделиться Telegram

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Viber Три поликлиники заработали в разных округах Москвы после реконструкции

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об открытии трех поликлиник после реконструкции в разных округах Москвы. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на блог градоначальника в соцсети «ВКонтакте».

«Еще три городские поликлиники открыты после реконструкции: детская поликлиника №7, филиал №4 (улица 2-я Владимирская, 29а); городская поликлиника №220, филиал №1 (Шмитовский проезд, дом 25, строение 1); городская поликлиника №209, филиал №2 (улица Мосфильмовская, 29а). В общей сложности медпомощь в них будут получать больше 62 тысячи москвичей», — написал Собянин.

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В программу комплексной реконструкции поликлиник в столице вошло 201 здание, 63 из которых уже обновлены.

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«Преображаются и прилегающие к ним территории. Меняем планировку помещений. Делаем удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков. И получать необходимую помощь, и работать в таких условиях — гораздо комфортнее», — подчеркнул Собянин.

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