Три поликлиники после капремонта открылись в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии в столице трех поликлиник после капитального ремонта. Об этом написало ИА НСН.

По ее словам, пациентов уже начали принимать в филиале № 3 городской поликлиники № 219, детской поликлинике № 98 и в филиале № 1 детской поликлиники № 58.

Почти 100 тысяч жителей будут получать качественную и доступную медицинскую помощь. Поликлиники после ремонта были оснащены цифровым медоборудованием и комфортными зонами ожидания.

Всего в программу обновления столичных амбулаторных учреждений внесено более 200 зданий, добавила Ракова.