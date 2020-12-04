Три подростка сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга и волонтеры разыскивают трех воспитанников социально-реабилитационного центра. Дети в возрасте от 11 до 13 лет сбежали 2 декабря.

Двух девочек и мальчика видели в нескольких местах в Екатеринбурге. В реабилитационном центре Следственный комитет проводит проверку. «Сейчас опрашиваются сотрудники социально-реабилитационного центра, родственники и знакомые разыскиваемых несовершеннолетних, устанавливаются причины и условия, которые способствовали возникшей ситуации», — рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.