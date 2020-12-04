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    04 декабря 2020, 15:31

    Три подростка сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге

    Екатерина Шамина

    Полиция Екатеринбурга и волонтеры разыскивают трех воспитанников социально-реабилитационного центра. Дети в возрасте от 11 до 13 лет сбежали 2 декабря.
    Три подростка сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге

    Двух девочек и мальчика видели в нескольких местах в Екатеринбурге. В реабилитационном центре Следственный комитет проводит проверку.

    «Сейчас опрашиваются сотрудники социально-реабилитационного центра, родственники и знакомые разыскиваемых несовершеннолетних, устанавливаются причины и условия, которые способствовали возникшей ситуации», — рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.