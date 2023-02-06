Общество 06 февраля 2023, 15:24 Три оздоровительных центра Нижегородской области создадут дополнительные места отдыха для детей

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Из федерального бюджета Нижегородской области направят средства на дополнительное создание мест для оздоровления детей. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания Андрей Макаров, написал сайт pravda-nn.ru.

Три оздоровительных центра региона получат в общей сложности 111,8 миллиона рублей.

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«Нижегородская область активно развивается как передовой образовательный центр страны. И очень важно, чтобы у юных жителей региона была возможность для полноценного и полезного отдыха», — сказал Макаров.

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Для детей создадут по 100 дополнительных мест отдыха в «Детском санаторно-оздоровительном образовательном центре „Салют“», «Детском санаторно-оздоровительном образовательном центре „Лазурный“», «Детском оздоровительном центре „Дружба“».

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