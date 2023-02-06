06 февраля 2023, 15:24
Три оздоровительных центра Нижегородской области создадут дополнительные места отдыха для детей
Из федерального бюджета Нижегородской области направят средства на дополнительное создание мест для оздоровления детей. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания Андрей Макаров, написал сайт pravda-nn.ru.
Три оздоровительных центра региона получат в общей сложности 111,8 миллиона рублей.
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«Нижегородская область активно развивается как передовой образовательный центр страны. И очень важно, чтобы у юных жителей региона была возможность для полноценного и полезного отдыха», — сказал Макаров.
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Для детей создадут по 100 дополнительных мест отдыха в «Детском санаторно-оздоровительном образовательном центре „Салют“», «Детском санаторно-оздоровительном образовательном центре „Лазурный“», «Детском оздоровительном центре „Дружба“».
Отдых
Дети
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