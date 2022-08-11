Три отремонтированных поликлиники заработали в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о возобновлении приема пациентов в трех поликлиниках Москвы. Об этом написал сайт utro.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.

Речь идет о филиале № 3 городской поликлиники № 219, детской поликлинике № 98 и филиале № 1 детской поликлиники № 58. Медицинские учреждения находятся в районах Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино.

«Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту активно продолжается. После завершения работ открываем еще три поликлиники: одну взрослую и две детских», — отметила Ракова.

Всего в программу обновления поликлиник вошло более 200 зданий. На время ремонта все пациенты будут переведены в другие филиалы.