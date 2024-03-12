Общество 12 марта 2024, 10:53 Три объекта культуры отреставрируют в Выборге в 2024 году

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Реставрация сразу трех объектов культуры запланирована в Выборге Ленинградской области в 2024 году. Об этом сообщил сайт Выборг ТВ.

Отмечается, что специалисты законсервируют руины старого кафедрального собора. Работы также проведут в части Южного вала Выборгского замка.

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Кроме того, в этом году планируется окончание реставрации фасадов особняка на Сторожевой улице. Информации о ремонте башни Святого Олафа пока нет, сообщил RT.