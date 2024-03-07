07 марта 2024, 13:31
Три новых школы построят в Ростове-на-Дону
Строительство трех новых школ на 2,7 тысячи воспитанников планируется в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.
Сейчас специалисты разрабатывают документацию для возведения и реконструкции образовательных учреждений. Они появятся на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ», на проспекте Ленина и улице Совхозной.
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Отмечается, что благодаря строительству трех школ в городе появится около 3,4 тысячи рабочих мест.
Школы
Строительство
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