Общество 07 марта 2024, 13:31 Три новых школы построят в Ростове-на-Дону

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Строительство трех новых школ на 2,7 тысячи воспитанников планируется в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

Сейчас специалисты разрабатывают документацию для возведения и реконструкции образовательных учреждений. Они появятся на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ», на проспекте Ленина и улице Совхозной.

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Отмечается, что благодаря строительству трех школ в городе появится около 3,4 тысячи рабочих мест.