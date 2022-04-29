Три новые станции метро появятся в Петербурге к 2024 году

Три новые станции метро заработают в Санкт-Петербурге в 2024 году. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Это будут станции «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт». После этого строители начнут активнее работать на зеленой ветке, в частности, начнутся работы на станции «Каменка».

Беглов отметил, что компания «Метрострой Северной Столицы» помогла избавиться от проблем со строительством метро в городе.