Общество 25 января 2023, 12:36 Три новые детские поликлиники открылись в Москве

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В Москве завершилось строительство трех детских поликлиник. Медучреждения открылись в Бескудниковском районе, Кузьминках и Бибиреве, сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что детские поликлиники соответствуют новому московскому стандарту. Учреждения оснастили современным оборудованием - лор-комбайном и аудиометром. Также в клиниках появились комфортные детские зоны для ожидания приемов.

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Всего новые медучреждения планируют принимать около 40 тысяч детей.