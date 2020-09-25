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    25 сентября 2020, 16:59

    Три нелегальные свалки нашли в поселке под Краснодаром

    Артур Блянихов

    В пригороде Краснодара продолжаются работы по выявлению нелегальных свалок. Обнаружено еще три несанкционированных объекта, передает портал «Юга.ру».

    По данным издания, нелегальные свалки нашли в поселке Краснодарский. Отмечается, что практически все такие завалы расположены на земельных участках, которые находятся в частной собственности. В основном это строительный и крупногабаритный мусор.

    «На сегодняшний день в Прикубанском округе выявлено порядка 30 стихийных свалок, 14 из них уже ликвидировали, по пяти случаям возбуждены уголовные дела», — уточнил глава администрации Прикубанского округа Георгий Антониади.

    Новости SMI.FM