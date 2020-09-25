Три нелегальные свалки нашли в поселке под Краснодаром

По данным издания, нелегальные свалки нашли в поселке Краснодарский. Отмечается, что практически все такие завалы расположены на земельных участках, которые находятся в частной собственности. В основном это строительный и крупногабаритный мусор.

«На сегодняшний день в Прикубанском округе выявлено порядка 30 стихийных свалок, 14 из них уже ликвидировали, по пяти случаям возбуждены уголовные дела», — уточнил глава администрации Прикубанского округа Георгий Антониади.