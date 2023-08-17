Общество 17 августа 2023, 12:39 Три московских стартапа представят разработки на IT-форуме в Индии Сергунина: стартапы Москвы представят на встрече альянса цифровых инноваций G20 в Индии Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Три столичных стартапа презентуют свои разработки на встрече участников альянса цифровых инноваций «Большой двадцатки» (G20), которая пройдет с 17 по 19 августа в индийском Бангалоре. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что мероприятие соберет представителей правительств и бизнеса со всего мира, которые продемонстрируют лучшие цифровые решения для развития мировых экономик.

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Россия представит шесть стартапов, отобранных Министерством экономического развития вместе с Агентством инноваций Москвы и экспертами по шести направлениям развития. Среди них есть разработки в области финансовых технологий, здравоохранения, безопасности цифровой инфраструктуры и другие.

«Москва представит три проекта, в том числе онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности», — уточнила Сергунина.

Так, цифровые кабинеты для инвестиционных советников уже используются в Белоруссии и Казахстане. Сервис для коллективного обучения поможет преподавателям проводить занятия по школьным предметам в VR-формате с цифровыми двойниками учеников и объемными моделями.

Стартапы отбирали на основе нескольких критериев, включая наличие реального продукта, прошедшего тестирование и имеющего перспективы на индийском рынке, а также наличие сильной команды, положительной финансовой истории и хорошей репутации и опыта работы не менее двух лет.

На встрече в Бангалоре эксперты оценят уникальность проектов и их потенциал для выхода на международные рынки. Лучшие проекты включат в «Белую книгу», а российские компании смогут привлечь инвестиции и найти партнеров за рубежом.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс инноваций Sporttech.