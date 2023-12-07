Общество 07 декабря 2023, 14:51 Три московские компании присоединились к нацпроекту «Производительность труда» Багреева: три компании из Москвы включили в нацпроект «Производительность труда» Сайт мэра и правительства Москвы

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Правительство Москвы подписало соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда» с тремя крупными столичными компаниями. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Новыми участниками нацпроекта стали Зеленоградский нанотехнологический центр, ООО «Глен» (производитель трикотажной одежды под брендом Glenfield) и лифтовая компания АО «Мослифт». Участие в программе с применением методик бережливого производства поможет компаниям повысить эффективность работы.

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«Это позволит предприятиям снизить затраты на производство и себестоимость продукции, оптимизировать загрузку персонала и повысить конкурентоспособность», — рассказала Багреева.

Внедрение методик бережливого производства на местных предприятиях будет курировать специально созданный Региональный центр компетенций (АНО «Мосстратегия»). В Москве программу «Производительность труда» начали внедрять в 2022 году. До конца 2024 года в нацпроекте примет участие 441 московское предприятие.

Компании, заинтересованные в участии в проекте, могут подать заявки через сайт оператора национального проекта, указав Москву в качестве домашнего региона.

Некоторые столичные компании, присоединившиеся к нацпроекту, уже показали значительные результаты. Так, мебельная компания в Щелкове сократила потери при производстве.