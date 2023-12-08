Общество 08 декабря 2023, 12:24 Три молочно-раздаточных пункта отремонтировали в Москве Ракова: три молочно-раздаточных пункта открыли после ремонта в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершился ремонт еще трех молочно-раздаточных пунктов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Жители районов Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское получили доступ к обновленным пунктам для выдачи пищевых продуктов. Со старта текущего года в столице открыли 48 молочно-раздаточных станций, а всего в рамках программы — 71.

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«Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но и стремимся внедрять современные методы организации пространства, применяем единую систему навигации», — рассказала Ракова.

В пунктах заменили окна и двери, обновили сантехнику, а также установили современные системы кондиционирования воздуха и пожарной безопасности. В помещениях появилась новая мебель. Уникальной чертой отремонтированных пунктов стала универсальная навигационная система с информационными табличками на фасаде и указателями внутри здания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении молочно-раздаточных пунктов в Москве.