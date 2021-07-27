Три конкурса проведут для сотрудников сферы культуры на Ямале

В Год талантов на Ямале устроят три профессиональных конкурса. Поучаствовать в них смогут работники музеев, библиотек и культурно-досуговых учреждений, рассказало ИА «Север-Пресс».

Директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов сообщил, что в конкурсах не будет проигравших. Участники получат колоссальный опыт для дальнейшего профессионального роста. Приглашенные эксперты проведут мастер-классы по ораторскому искусству, а также научат работать над новыми проектами.

Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщила, что конкурс для специалистов музеев запланирован с 20 по 24 сентября, для библиотекарей — с 5 по 7 октября, для сотрудников культурно-досуговых учреждений — с 22 по 24 октября. Заявки на участие могут присылать специалисты до 35 лет.

Победители получат денежные призы и возможность представлять регион на федеральном уровне. Участникам также вручат памятные подарки и дипломы.