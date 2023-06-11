Общество 11 июня 2023, 18:23 Три языка разрешили использовать в Херсонской области Врио главы Херсонской области разрешил использовать в регионе 3 языка РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Херсонской области разрешили использовать три языка — русский, украинский и крымско-татарский. Соответствующий указ накануне Дня России подписал врио главы региона Владимир Сальдо. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык», — написал Сальдо.

Реклама

Крымско-татарский язык, согласно документу, можно использовать на территории Генического и Новотроицкого районов.

«Важность и своевременность такого решения во время нашего вчерашнего разговора подтвердил президент РФ», — заметил врио главы региона.

Он подчеркнул, что люди имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества.

«Никто, ничто и никогда не повлияет на единство многонационального народа Российской Федерации», — указал политик.