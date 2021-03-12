Три ямальца на снегоходе пропали у Щучьего

Спасатели приступили к поисково-спасательной операции в Приуральском районе, где ищут трех местных жителей. На трассе в 30 километрах от Щучьего у потерпевших сломался снегоход. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Специалисты выехали на помощь на «Трэколе».

Кроме того, ночью на реке Обь в девяти километрах от Салехарда на внедорожнике застрял еще один местный житель. Спасатели помогли откопать машину из снежного плена. Салехардец отказался от медицинской помощи.

А в 20 километрах от Ноябрьска сломался автомобиль. Минувшей ночью температура на улице опустилась ниже 30 градусов мороза. На помощь пострадавшему выехала бригада «Ямалспаса», мужчину эвакуировали. Он не успел замерзнуть, его жизни и здоровью ничего не угрожает.