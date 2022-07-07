Три иностранца пытались незаконно попасть в Европу через российскую границу

В Выборгском районе Ленинградской области пограничники задержали трех иностранцев за попытку незаконно попасть в Европу. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителям грозит административный штраф, а также принудительное выдворение из России по месту их регистрации.

Всего за июнь пограничники задержали более 650 нарушителей границы. Сумма штрафов за указанный период составила 600 тысяч рублей.