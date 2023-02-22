Общество 22 февраля 2023, 23:37 Три флагманских медцентра появятся в Москве до конца 2023 года

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года в городе построят еще три флагманских медицинских центра. Об этом написало ИА НСН.

Медцентры построят на базе больниц имени Боткина, № 15 имени Филатова, и имени Буянова. Объекты готовы на 70% — 80%. Руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что они получат передовое оборудование.

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«Пациенты будут ранжированы по трем категориям: „красной“, то есть тем, кому нельзя ждать вообще, „желтой“ — те, которые требуют срочной помощи и „зеленой“ — поступившие без угрозы для жизни», — уточнил Загрутдинов.

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