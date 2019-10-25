Три фигуранта дела о «Зимней вишне» вышли из СИЗО. Видео

Суд Заводского района города Кемерово удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Сейчас трое из них едут домой.

Освобожденным фигурантам ввели запрет определенных действий — они будут находиться не в СИЗО, а дома, но будут иметь ограничения в правах. Так, им нельзя будет использовать интернет и телефон.

На таких условиях результате суд постановил отпустить начальника пожарного караула Сергея Генина, руководитель компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина, а также руководителя тушения пожара Андрея Бурсина. Все они провели в СИЗО практически полтора года.

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Адвокаты ходатайствовали об их освобождении под подписку о невыезде, однако суд отказался удовлетворить их просьбу. В то же время потерпевшие и родственники погибших, которые присутствовали на заседании, выступали против любого смягчения в отношении обвиняемых.

Корреспондент «360» снял на видео, как освобожденный фигуранты покидают зал суда и садятся в машину. Одного из них спрашивают «все нормально?», на что мужчина с широкой улыбкой отвечает «нормально».

Еще четырем фигурантам дела арест продлили. В их числе бывший директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, а также охранник Сергей Антюшин.

Всего по двум уголовным делам, которые возбудили по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Халатность», проходят 15 человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта 2018 года. Огонь разгорелся на верхнем этаже, возле кинозалов, где проходило несколько сеансов с фильмами для детей. В результате пожара погибли 60 человек, из которых 37 — дети.