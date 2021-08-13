Три фармзавода построят в Москве

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице построят три новых фармацевтических завода. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Уточняется, что инвесторы потратят на строительство 9,8 миллиарда рублей. При этом город купит у них лекарства на 33 миллиарда рублей. На заводах будут выпускаться иммуно-, кардио- и онкопрепараты, противомикробные и обезболивающие, антидепрессанты и нейролептические лекарства, а также препараты от эндокринных и глазных болезней.

«С помощью этих предприятий москвичей будут постоянно снабжать 116 необходимыми фармпрепаратами», — уточнил Ефимов.