Три экономические статьи предложили убрать из Уголовного кодекса России

Министерство юстиции предложило исключить из Уголовного кодекса РФ три экономические статьи. Законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы документа предлагают признать утратившими силу статью 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» и статью 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории». Третья статья, которую предлагается исключить из УК, — 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах».

В Минюсте пояснили, что эти изменения направлены на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за экономические преступления. Помимо этого, в министерстве считают нужным в полтора раза повысить пороговые значения для классификации мошенничеств. Для значительного — поднять порог с 15 до не менее чем 25 тысяч рублей, порог крупного увеличить с трех до 4,5 миллиона, а особо крупного мошенничества — с 12 до более чем 18 миллионов.