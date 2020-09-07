Три дня на «Дошираке». Фитнес-блогер поделился результатами пищевого эксперимента

Блогер Алексей Столяров рассказал своим подписчикам об эксперименте с «Дошираком». Он три дня питался только этой лапшой быстрого приготовления.

Столяров обычно делится информацией о фитнесе и спортивном питании. Но в этот раз он решился на необычную «диету» и в течение трех дней ел лишь «Доширак». Перед этим он сделал замеры объемов тела и веса. Обхват талии Столярова составил 93 см, бедер — 108. Блогер весил 94,7 килограмма. Он решил съедать по четыре «Доширака» за день. Результатами эксперимента он поделился в YouTube.

После первого дня эксперимента Столяров признался, что чувствует себя отлично, ему понравилось есть только лапшу. На вторые сутки уже начались проблемы: появилась боль в животе.

«Какая-то боль в желудке есть. Честно признаюсь, сегодня буду есть не до конца. Реально в организме просто какой-то удар уже», — прокомментировал свое состояние Столяров.

Третий день стал еще более тяжелым. Блогер даже пропустил один прием пищи.

По итогам эксперимента выяснилось, что Столяров похудел на 3,5 килограмма. Объемы также ушли: в талии три сантиметра, в бедрах — два.

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