Три девочки пропали по дороге в школу на Урале. Вместо занятий они поехали на елку

Девочек искали в городе Березовский под Екатеринбургом. До этого из дома дети не сбегали, их семьи в полиции назвали благополучными. На час ночи (23:00 мск 18 января) полицейские объявили сбор волонтеров, участвующих в поисках.

К этому времени в отделении, судя по публикации в местном паблике во «ВКонтакте», собрались полтора десятка жителей. Вскоре позвонил один из опекунов детей. Он рассказал, что нашел их и везет домой, сообщила E1 одна из участниц поисков Ксения.

«У девочек то ли связь пропала, то ли телефоны выключились. Они нашли у кого-то телефон, позвонили ему, он их забрал и привез», — рассказала Ксения.

Выяснилось, что школьницы ездили в Екатеринбург на елку — в центре города открыт большой ледовый городок.

В этом году из-за оттепели городок начал разрушаться. Днем 17 января там рухнула стена. Никто не пострадал.