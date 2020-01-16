Три четверти россиян решили сменить работу в 2020-м

Примерно три четверти россиян собираются в 2020 году поменять работу. Главная причина недовольства существующим положением — низкая зарплата.

Аналитики сервиса по трудоустройству и набору сотрудников «Работа.ру» выяснили, что поменять работу в этом году планируют 74% опрошенных россиян. Об этом сообщил RT.

53% из желающих поменять место работы недовольны зарплатой. Около четверти хотят попробовать что-то новое. Это главные причины перехода на новое место.

Среди менее распространенных слишком большой объем работы (6% опрошенных), плохие отношения с начальством (3,5%). Участники опроса также могли написать свой вариант, говоря о причинах. Чаще всего встречались большая удаленность от дома, неудобный график, смена места жительства и несоответствие работы полученному образованию. Вариант «Другое» выбрали 13% респондентов.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие около трех тысяч человек.