Три человека получили тепловой удар в Челябинске

Отмечается, что пострадавшие заработали тепловые удары 7–8 июля, гуляя около своих домов. К ним приезжали скорые, от госпитализации все отказались. Сейчас они находятся дома.

В Росгидрометцентре России заявили, что жара будет минимум до середины июля. В связи с этим россиянам рекомендуют быть более осторожными и не забывать о головных уборах. Также необходимо пить много жидкости.