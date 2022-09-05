Общество 05 сентября 2022, 22:25 Поделиться Telegram

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Viber Три аварийных дома снесут в Ростове-на-Дону

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Власти Ростова-на-Дону намерены снести три аварийных дома в Кировском, Ленинском и Ворошиловском районах. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Собственники жилья получат уведомления в течение первой декады сентября этого года, сообщил kp.ru.

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Одно трехэтажное здание подлежит сносу на улице Башкирской, второе — на улице Тургеневской, третье — на Станиславского.

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