Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Общество

05 сентября 2022, 22:25

Три аварийных дома снесут в Ростове-на-Дону

Читать 360tv в

Власти Ростова-на-Дону намерены снести три аварийных дома в Кировском, Ленинском и Ворошиловском районах. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Собственники жилья получат уведомления в течение первой декады сентября этого года, сообщил kp.ru.

Реклама

Одно трехэтажное здание подлежит сносу на улице Башкирской, второе — на улице Тургеневской, третье — на Станиславского.

Реклама

Недвижимость

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама