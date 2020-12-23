«Трезвая Россия» предложила сделать 31 декабря выходным в Москве и Подмосковье

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил сделать 31 декабря выходным днем в Москве и Подмосковье. Он направил обращения мэру столицы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«По нашим опросам, в Москве и Подмосковье уровень поддержки выходного дня 31 декабря составляет около 87%, что очень высокий показатель. Мы считаем, что внести такое позитивное изменение в жизнь наших людей было бы правильно. <…> В период пандемии люди и так находятся в напряженном состоянии», — пояснил Хамзаев.

По его словам, 31 декабря все имитируют бурную деятельность и умом уже с семьей на празднике. КПД в этот день на работе равен нулю.

Последний день уходящего года не стали делать выходным на федеральном уровне. Власти 40 регионов пошли людям навстречу и разрешили не ходить на работу 31 декабря. Накануне такое решение приняло руководство Ингушетии.

Хамзаев выразил уверенность, что если Собянин и Воробьев откликнутся на его призыв, то за ними последуют регионы, которые еще не определились.