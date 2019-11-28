«Трезвая Россия» пожалуется в прокуратуру на Шнурова, Хованского и Лебедева

Руководство «Трезвой России» хочет привлечь к ответственности блогеров, которые рекламируют перед камерой табак и алкоголь. Как рассказал «360» глава организации Султан Хамзаев, он решил направить в прокуратуру соответствующее письмо.

«Блогеры рекламируют снюс и знают, что потребители — дети. Тем самым они наносят фантастический урон обществу. От лица Общественной палаты мы сегодня официально обратимся в прокуратуру», — заявил Хамзаев.

Он добавил, что блогеры рекламируют табак, алкоголь и наркотики абсолютно безнаказанно. По его словам необходимо добиться, чтобы лидеров мнений среди молодежи привлекли к ответственности за «людоедские действия». Во время беседы Хамзаев упомянул музыканта Сергея Шнурова.

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В немилость к борцам за трезвость также попали дизайнер Артемий Лебедев и блогер Юрий Хованский. «Это будут топовые блогеры, у которых более миллиона подписчиков. Те, кто вещает на широкую молодежную аудиторию», — сообщил «360» федеральный координатор «Трезвой России» Ян Иванов.

Ранее Хамзаев обратился генеральному прокурору России Юрию Чайке с письмом, в котором заявил, что на турнире по смешанным единоборствам рекламировали наркотики. Речь идет о торговой марке ROAR Sports, которая связана с продажей конопли и ее производных.