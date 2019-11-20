«Трезвая Россия» обвинила организаторов UFC в пропаганде наркотиков

Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился к генпрокурору страны Юрию Чайке с письмом. В нем Хамзаев утверждает, что на турнире по смешанным единоборствам навязчиво пропагандировали наркотики.

Источник фото: телеканал «360». Полный документ есть в распоряжении редакции

«Официально на турнир было продано свыше 11 тысяч билетов (11 350) без какого-либо ограничения по возрасту. В зале были замечены дети, семьи с детьми, молодые люди. На государственном канале „Матч ТВ“, в социальных сетях велась прямая трансляция всего происходящего в октагоне и за его пределами на многомиллионную аудиторию. В ходе мероприятия, весь вечер, на главном экране спортивного комплекса возникал логотип организации, занимающейся распространением наркотических веществ», — указал в своем обращении Хамзаев.

По его словам, весь вечер навязчиво демонстрировали рекламу новой торговой марки, ROAR Sports. Ее якобы запустили в связи с научными исследованиями, направленными на разработку продуктов CBD на основе конопли, разработанных с учетом потребностей элитных спортсменов — если верить рекламе. Торговая марка напрямую связана с фирмой, которая по всему миру предлагает к продаже коноплю и ее производные, а на сайте производителя размещены красочные фото собственно канабиса.

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«Убежден, что спорт должен популяризировать здоровый образ жизни, а не оказывать психологическое воздействие на граждан для увеличения числа лиц, потребляющих наркотики», — уверен Хамзаев.

Оперативным комментарием организатора турнира, Андрея Громковского «360» пока не располагает.