«Трезвая Россия» объяснила предложение о запрете рекламы алкоголя в магазинах и барах

Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев объяснил «360» предложение запретить рекламу спиртных напитков в магазинах и барах. По его словам, в России существует негативная статистика по алкоголизму.

«Мы предложили убрать с вывесок баров, ресторанов, магазинов и других учреждений, которые продают алкогольную продукцию, ярко выраженную рекламу тех или иных алкогольных напитков», — рассказал он.

По его словам, такая реклама пагубно влияет на молодежь и детей.

«Негативная статистика по алкоголю на сегодняшний день ярко выраженно присутствует. Нам нужны более качественные комплексные изменения. Надеемся, что инициатива будет поддержана и внедрена», — подчеркнул Хамзаев.

Глава «Трезвой России» направил предложение запретить упоминание алкогольных напитков в магазинах и различных заведениях премьер-министру Михаилу Мишустину.

Хамзаев отметил, что запрет рекламы алкоголя оказался эффективным при борьбе с пьянством. До этого он также выступал с инициативой запретить рекламу безалкогольного пива.