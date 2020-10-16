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    16 октября 2020, 13:03

    «Трезвая Россия» объяснила предложение о запрете рекламы алкоголя в магазинах и барах

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев объяснил «360» предложение запретить рекламу спиртных напитков в магазинах и барах. По его словам, в России существует негативная статистика по алкоголизму.
    «Трезвая Россия» объяснила предложение о запрете рекламы алкоголя в магазинах и барах

    «Мы предложили убрать с вывесок баров, ресторанов, магазинов и других учреждений, которые продают алкогольную продукцию, ярко выраженную рекламу тех или иных алкогольных напитков», — рассказал он.

    По его словам, такая реклама пагубно влияет на молодежь и детей.

    «Негативная статистика по алкоголю на сегодняшний день ярко выраженно присутствует. Нам нужны более качественные комплексные изменения. Надеемся, что инициатива будет поддержана и внедрена», — подчеркнул Хамзаев.

    Глава «Трезвой России» направил предложение запретить упоминание алкогольных напитков в магазинах и различных заведениях премьер-министру Михаилу Мишустину.

    Хамзаев отметил, что запрет рекламы алкоголя оказался эффективным при борьбе с пьянством. До этого он также выступал с инициативой запретить рекламу безалкогольного пива.