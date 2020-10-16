«Трезвая Россия» объяснила предложение о запрете рекламы алкоголя в магазинах и барах
«Мы предложили убрать с вывесок баров, ресторанов, магазинов и других учреждений, которые продают алкогольную продукцию, ярко выраженную рекламу тех или иных алкогольных напитков», — рассказал он.
По его словам, такая реклама пагубно влияет на молодежь и детей.
«Негативная статистика по алкоголю на сегодняшний день ярко выраженно присутствует. Нам нужны более качественные комплексные изменения. Надеемся, что инициатива будет поддержана и внедрена», — подчеркнул Хамзаев.
Глава «Трезвой России» направил предложение запретить упоминание алкогольных напитков в магазинах и различных заведениях премьер-министру Михаилу Мишустину.
Хамзаев отметил, что запрет рекламы алкоголя оказался эффективным при борьбе с пьянством. До этого он также выступал с инициативой запретить рекламу безалкогольного пива.